Кличко проїхався з киянами новим автобусним маршрутом з Троєщини до залізничного вокзалу

Мер зазначив, що спільно зі Світовим банком столична влада розробляє нову концепцію транспортного сполучення в Києві. Зокрема, в її рамках за рекомендаціями експертів вже запустили новий автобусний маршрут №114 "Вулиця Милославська – залізничний вокзал Центральний" з метою забезпечення безпересадочного сполучення між Троєщиною та центром міста.

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"Одна з проблем транспортної інфраструктури Києва – це те, що Троєщина опинилася відрізаною від зручного сполучення міським транспортом з центральною частиною міста. Тому ми зі Світовим банком вивчили потреби і запустили маршрут 114, щоб мешканцям Троєщини було зручно дістатися центру. І тепер за 52-54 хвилини з Троєщини можна доїхати до Центрального залізничного вокзалу. Я дорогою поспілкувався з людьми. Попит на цей маршрут є", – зазначив Кличко.

Мер наголосив, що важливо і надалі розвивати транспортну інфраструктуру, яка зв'язує Троєщину з центром міста. "Ми говоримо про Подільсько-Воскресенський міст і метро на Троєщину. Щоб вирішити цю проблему, насамперед, необхідно прибрати дискримінаційну норму, коли з київського бюджету вилучають 60% податків. Якщо б нам як мінімум зробили рівні умови з іншими регіонами, ми могли б за декілька років запустити метро на Троєщину за кошти київського бюджету", – зазначив Київський міський голова.

Мер зауважив, що столична влада робить все, щоб у Києві було якомога більше сучасного комфортного громадського транспорту, щоб киянам було зручно добиратися у різні куточки міста.

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На новому маршруті курсують 10 автобусів. Траса слідування автобусного маршруту № 114: "Вул. Милославська – просп. Володимира Маяковського – просп. Генерала Ватутіна – Московський міст – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Борисоглібська – вул. Братська – вул. Іллінська – Контрактова площа – вул. Сагайдачного – Володимирський узвіз – вул. Хрещатик – бульв. Тараса Шевченка – вул. Петлюри – залізничний вокзал Центральний".