Кличко відкрив оновлений зал боксу в одній із столичних спортивних шкіл

Мер Києва Віталій Кличко відвідав ДЮСШ «Ринг» на Оболоні, де відкрив оновлений зал боксу.

«Ми виділили кошти на капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень ДЮСШ «Ринг». І я радію, що у вас тепер такий новий сучасний світлий просторий зал. Зараз тут займається 200 дітей. Сподіваюсь, тут кожен зможе з комфортом тренуватися і реалізувати свою мрію», – зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що такі сучасні спортивні зали повинні бути в кожному районі Києва, оскільки це – альтернатива негативу, який пропонує вулиця.

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«Наша задача – створити умови, щоб заохотити дітей займатися спортом, щоб вони розвивалися і росли сильними і здоровими. Тому ми відкриваємо нові спортивні зали, спортивні майданчики та робимо все для відновлення та розвитку спортивної інфраструктури», – наголосив Київський міський голова.

Мер закликав дітей мріяти і наполегливо працювати. «Головне – не сила м'язів, а сила духу. І в спорті, і в житті. Тоді ви зможете досягти всіх цілей», – звернувся Кличко до вихованців ДЮСШ.

«Ми з братом мріяли стати чемпіонами України з боксу і стали. Ми мріяли вибороти Олімпійську медаль і вибороли. Ми мріяли зібрати всі чемпіонські пояси, які існують у боксі, і зібрали. І сьогодні я мрію, що Київ стане сучасним європейським містом і ми робимо все, щоб Київ таким став. І такі сучасні секції – це стандарт європейського міста», – зазначив Віталій Кличко.

Мер побажав вихованцям ДЮСШ здоров'я, успіхів і перемог.