Кличко доручив звільнити заступника голови Дніпровського району за "окозамилювання" щодо дитмайданчиків

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мера.

"Ми поставили завдання очільникам районів відремонтувати всі дитячі і спортивні майданчики в рамках проведення осіннього місячника благоустрою, виділили гроші. У звіті від Дніпровського району вказано, що в районі відремонтовано 470 дитячих майданчиків із 470, тобто 100% виконання доручення. Зараз ми з вами подивилися один дитячий майданчик в занедбаному стані. В кілометрі від нього другий. І я впевнений, якщо підемо далі - знайдемо ще не один в такому ганебному стані", - зазначив міський голова.

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За його словами, відповідальний за такий стан речей перший заступник голови району має бути звільнений.

"Заступник голови району поставив підпис під звітом, що все зроблено. Людина, яка не виконує доручень, більш того - надає неправдиву інформацію, не буде працювати. Перший заступник голови Дніпровського району Ігор Щербак повинен бути звільнений за невиконання своїх обов'язків. Я вимагаю від вас звільнити людину, яка не впоралася з поставленим завданням і обманює керівництво", - наголосив Віталій Кличко, звертаючись до очільника Дніпровського району Ярослава Горбунова.

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Мер підкреслив, що кожен голова району повинен виконувати всі доручення не тільки на папері, а також відповідально поставитися до прибирання і благоустрою території у своїх районах.

"Ми можемо перевірити в будь-який момент інформацію, яку ви надаєте. Окозамилювання не пройде. Всі доручення повинні бути виконані", - підкреслив Кличко.