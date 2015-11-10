У Солом'янському районі Києва відключили тепло та гарячу воду

У Солом`янському районі Києві від тепла та гарячої води відключено 483 житлових будинки, 54 навчальних і лікувальних закладів та 260 відомчих будівель.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Причина відключення - пошкодження тепломагістралі діаметром 800 мм від СТ-1 поблизу вул. Зеленогірської, 2. Магістраль було прокладено у 1979 році, вона вже вичерпала свій нормативний ресурс, зазначили в КМДА.

Читайте такожМешканці столичних будинків без лічильників опалення отримають квитанції на 5 днів пізніше

«Для зниження тиску на пошкодженій ділянці відключено дві насосні станції, внаслідок чого 797 споживачів Солом`янського району столиці перебуватимуть без опалення та гарячого водопостачання на час усунення пошкодження (483 житлових будинки, 18 лікувальних закладів, 23 дитсадка, 13 шкіл, 260 відомчих будівель)», - йдеться в повідомленні.

Про терміни відновлення опалення та гарячого водопостачання КМДА обіцяє повідомили додатково.