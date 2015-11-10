Кличко відкрив оновлене відділення гемодіалізу в столичній лікарні №3 (фото)

Про це повідомили у прес-службі очільника столиці.

"Ми перебуваємо у центрі гемодіалізу, де отримують лікування люди з нирковою недостатністю. Рік тому ця проблема стояла дуже гостро. Ми знайшли кошти, щоби закрити борги і знайти ліки. І дуже добре, що сьогодні ми відкриваємо 14 нових гемодіалізних місць. Ми отримали 14 нових апаратів в якості донорської допомоги. Ці апарати обслуговуватимуть тих людей, які постійно потребують медичної допомоги і чиє життя залежить від вчасного медобслуговування і якісних медпрепаратів", - зазначив Кличко.

Мер розповів, що діалізна служба Києва складається з 5 відділень в різних лікарнях. У них лікуються понад 550 хворих. "Сьогодні близько 550 людей з нирковою недостатністю потребують постійного медобслуговування. І я радий, що найсучасніші апарати тепер є в Києві і надаватимуть якісний сервіс хворим. Наша задача - щоби таке ж сучасне обладнання було в усіх лікарнях міста Києва", - наголосив Кличко.

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Влітку в центрі гемодіалізу в лікарні №3 було розпочате обладнання палат у діалізні зали. І розміщено 14 гемодіалізних місць за рахунок благодійної допомоги. Наразі загальна кількість місць для гемодіалізу в центрі складає 44 (було 30). Введені в експлуатацію 14 сучасних апаратів «штучна» нирка. Крім того, є 60 ліжок для ниркових хворих. Лікування методом гемодіалізу отримують майже 240 хворих. Лікування здійснюється в 4 зміни цілодобово. Щорічно тут проводять понад 20 тис сеансів гемодіалізу.