Поліція розкрила подробиці стрілянини у центрі Києва: зловмисники викрали 300 тисяч гривень (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції України в Києві з посиланням на начальника управління Олександра Терещука.

«Подія трапилася неподалік від банківського відділення. Нападники заблокували автомобіль, а відтак забрали сумку із грішми, приблизно 300 тисяч гривень», - сказав Терещук.

За його даними, зловмисники стріляли із травматичного пістолета. У потерпілого - кульові поранення, йому надають необхідну медичну допомогу, додав Терещук.

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Він поінформував, що нападники втекли з місця вчинення злочину автомобілем «Шкода» сірого кольору.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина, внаслідок якої постраждав чоловік, сталася сьогодні о 10:50 на вулиці Ванди Василевської.

Встановлено, що зловмисники на автомобілі розбили вікно в позашляховику постраждалого та влаштували стрілянину. Нападників було четверо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.