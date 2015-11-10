Кличко звільнив директора Житнього ринку за некомпетентність

Про це мер заявив після інспекції Житнього ринку.

"У Києві в комунальній власності перебувають три ринки: Володимирський, Бессарабський і Житній. За останній рік збільшились доходи ринків. Бессарабки і Володимирського - майже на 5 млн грн, Житнього - майже на 1 млн грн, хоча Житній ринок в 5 разів більше тієї ж Бесссарабки", - зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що є багато нарікань і з боку мешканців Подолу і працівників ринку на організацію роботи на Житньому ринку.

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"Тут ми бачимо абсурдну ситуацію: велика кількість торговців на вулиці перед ринком, неможливо припаркуватися, важко пройти, водночас всередині ринку велика кількість порожніх площ. А це значить - тут немає ефективної менеджерської роботи. Директор ринку призначений для того, щоби ринок працював максимально ефективно. Вам незадовільна оцінка за результатами роботи, - звернувся Кличко до директора Житнього ринку.

За його словами, це відображається на фінансових показниках і надходженнях в бюджет столиці.

"За рік можна було навести лад на ринку. Я вважаю, ви не відповідаєте посаді, яку обіймаєте. У зв'язку з цим ми знайдемо іншу людину, яка систематизує роботу на ринку, зробить Житній по-справжньому комфортним і для покупців, і для продавців. Наше завдання - щоби ринок ефективно працював і приносив дохід в бюджет міста", - наголосив Кличко.