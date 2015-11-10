У центрі Києва сталася стрілянина, постраждав чоловік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції України в Києві, постраждалого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

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За даними поліції, подія трапилася о 10:50 на вулиці Ванди Василевської. Зі слів очевидця, двоє чоловіків на автомобілі розбили вікно в позашляховику потерпілого. Сталася стрілянина. Зловмисники зникли з місця вчинення злочину проспектом Перемоги у напрямку Святошинського району столиці, йдеться в повідомленні.

Згодом поліція встановила, що нападників було четверо, зазначили в прес-службі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.