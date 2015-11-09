До Києва хочуть обмежити в'їзд великогабаритного транспорту під час снігопадів

Профільні служби Києва та столичної області розробляють узгоджений план дій та реагування у період снігопадів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це йшлося під час спільної наради представників столичних міських та обласних служб за участю заступника голови КМДА Петра Пантелеєва та заступника голови Київської облдержадміністрації Олега Корбана.

В умовах снігопаду комунальні та дорожні служби Києва та Київської області матимуть узгоджений план дій, особливо у частині організації дорожнього руху під час снігопадів та ожеледі на дорогах, сказано у повідомленні.

«За тиждень ми повинні відпрацювати координацію дій Києва та області в умовах зміни погодних умов, надзвичайних ситуацій та іншого. Ця робота має здійснюватися автоматично, а кожен відповідальний на місці повинен мати практично перевірений алгоритм дій», - наголосив Пантелеєв.

Читайте такожУ Києві до зими вже підготували 80% снігоприбиральної техніки

За його словами, є намір обмежувати заїзд до столиці великогабаритного транспорту під час снігопадів, тому на восьми блок-постах на в’їздах у Київ будуть організовані пункти обігріву для водіїв.

«Це освітлені намети, де можна зігрітися та випити гарячого чаю. Також тут відбуватиметься процес фільтрації вантажів – до міста пропускатимуть вантажівки з продуктами харчування та іншими терміновими вантажами», – зазначив чиновник КМДА.

За його словами, за необхідності на кожному такому блок-посту діятиме мобільний штаб для ухвалення рішень.

Повідомляється, що найближчим часом планується провести спільне тренування робітників аварійних та дорожніх служб щодо реагування на позаштатні ситуації. На цей час фіналізується регламент дій аварійно-рятувальних, транспортних, комунальних служб для оперативного обміну даними та узгодження дій під час негоди або у разі виникнення надзвичайної ситуації.