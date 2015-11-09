У Києві в рамках декомунізації пропонують позбутися 79 меморіальних дошок

Експертна рада при Департаменті містобудування та архітектури КМДА склала попередній перелік меморіальних дошок, які варто демонтувати відповідно до положень Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

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За інформацією Департаменту, наразі в цьому переліку - 79 меморіальних дошок. При цьому майже чверть з них, на думку експертної ради, варто направити до музею як такі, що мають певну історичну чи художню цінність. Подальша доля інших меморіальних дошок має бути визначена балансоутримувачами будівель.

Зазначається, що демонтаж меморіальних дошок жодним чином не впливатиме на зміну статусу будівель, на яких вони знаходяться.

Після остаточного затвердження переліку та експертного звіту напрацьовані радою рекомендації щодо демонтажу меморіальних дошок будуть передані на розгляд Міністерству культури.

З переліком меморіальних дошок, які визначені експертною радою як такі, що мають бути демонтовані, можна ознайомитися тут.

При цьому оприлюднено перелік меморіальних дошок, які вже були раніше демонтовані.