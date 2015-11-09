У Києві очікується подорожчання хліба на 10-15%
У Києві до кінця листопада на 10-15% зросте вартість хліба.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на заяву президента Всеукраїнської асоціації пекарів і голову ВАТ "Київхліб" Володимира Череди.
При цьому прес-секретар "Київхліба" Наталія Лук'янова пояснила: "Очікується подорожчання на 10-15%. Ми бачимо ситуацію, яка сьогодні склалася - дорожчає борошно, інші складові, пально-мастильні матеріали, електроенергія, транспорт".
Також Лук'янова додала, що поки невідомо, які сорти хліба не подорожчають, а на які вартість може не змінитися.
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Варто зазначити, що у столиці продовжують відкривати кіоски, де можна придбати хліб за фіксованими цінами.
"Роздрібні ціни у фірмових кіосках складають: батон звичайний 0,5 кг - 4,15 гривні, хліб подовий" Пшеничний "0,65 кг - 4,05 гривні, Український хліб новий 0, 95 кг - 5,25 гривні", - йдеться в повідомленні.