У Києві очікується подорожчання хліба на 10-15%

Про це повідомляє " Українська правда " з посиланням на заяву президента Всеукраїнської асоціації пекарів і голову ВАТ "Київхліб" Володимира Череди.

При цьому прес-секретар "Київхліба" Наталія Лук'янова пояснила: "Очікується подорожчання на 10-15%. Ми бачимо ситуацію, яка сьогодні склалася - дорожчає борошно, інші складові, пально-мастильні матеріали, електроенергія, транспорт".

Також Лук'янова додала, що поки невідомо, які сорти хліба не подорожчають, а на які вартість може не змінитися.

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Варто зазначити, що у столиці продовжують відкривати кіоски, де можна придбати хліб за фіксованими цінами.

"Роздрібні ціни у фірмових кіосках складають: батон звичайний 0,5 кг - 4,15 гривні, хліб подовий" Пшеничний "0,65 кг - 4,05 гривні, Український хліб новий 0, 95 кг - 5,25 гривні", - йдеться в повідомленні.