​Кияни отримають платіжки за спожите у жовтні тепло на 4-5 днів пізніше, проте з нижчими тарифами

«У Києві триває встановлення будинкових приладів обліку тепла. Станом на сьогодні їх вже встановлено 3,8 тисячі, тобто до кінця поточного року 93% сімей столиці матимуть можливість розраховуватися за опалення за показниками лічильника. Міська влада прийняла рішення, щоб у жовтні люди мали можливість сплачувати не за тарифом на квадратні метри, а за фактично спожите будинком тепло – якби вони заплатили за показниками будинкового лічильника теплоенергії», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, пише прес-служба КМДА.

У квитанціях, які отримають такі клієнти, сума буде розрахована, виходячи з проектного теплового навантаження будинку із врахуванням температури навколишнього середовища під час опалювального сезону та кількості днів надання послуги. Для цього здійснюється перевірка даних щодо проектних навантажень будинків, що потребує більше часу, ніж розрахунок вартості опалення за нормою.

Слід зазначити, що дію пільгового тарифу квартплати для киян, що сплачують за житлово-комунальні послуги до 20 числа, за ініціативою КМДА буде продовжено до 25 листопада.

Нагадаємо, що у 2015 році Київ реалізує інвестпрограму зі встановлення у столичних будинках 4 тисяч вузлів обліку теплоенергії – тисячі приладів за кошти міського бюджету, ще 3 тисячі одиниць – коштом інвестиційної програми ПАТ «Київенерго». За міською програмою встановлено вже понад тисячу лічильників, ПАТ «Київенерго» встановлено 2,8 тисячі вузлів. Тривають випробування приладів та їхній запуск в роботу.

«ПАТ «Київенерго» та міська влада виконали колосальний обсяг робіт, встановивши за цей рік лічильники тепла майже у половині житлового фонду столиці. Але налаштування роботи вузлів обліку виконується після початку опалювального сезону та подачі теплоносія до будинку. Тому компанія прийняла соціально відповідальне рішення, і кияни, які живуть у таких будинках, вже платитимуть не за нормами за квадратний метр, а максимально наближено до показників лічильника», – зазначив комерційний директор ПАТ «Київенерго» Євген Бушма.

Діючі тарифи на опалення затверджено Постановою № 1171 від 31 березня 2015 року Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Інформацію щодо тарифів клієнти можуть побачити на сайті ПАТ «Київенерго» у розділі Теплоенергія/Тарифи.