У Києві цьогоріч відремонтовано 570 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради за підсумками річної діяльності «Київавтодору».

«Ми перебуваємо на Контрактовій площі. Раніше тут дорога була у жахливому стані. Лежали старі бетонні плити, старі трамвайні колії, хоча трамвай вже давно не ходить. І це створювало незручності як для пішоходів, так і для водіїв. Сьогодні площа відреконструйована, постелене нове дорожнє покриття, нанесена розмітка. Ми збільшили інвестиції в інфраструктуру Києва, в її відновлення. Бюджетом міста на 2015 рік забезпечено фінансування дорожньої галузі столиці на суму більше 1 млрд грн. Кияни вже можуть оцінити оновлені Святошинський та Ковельський шляхопроводи, площу Перемоги і бульвар Шевченка, а також багато інших вулиць, на яких тривалий час не проводилося жодних ремонтних робіт», – підкреслив Кличко.

Мер зазначив, що вперше за останні роки столична влада зосередила увагу на ремонті міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. У 2015 році здійснено капітальний та поточний ремонт 570 таких об’єктів.

«Наше завдання – зробити так, щоб кияни та гості столиці пересувалися максимально комфортно по дорогах, які відповідають сучасним європейським стандартам. Це завдання було поставлене перед очільником «Київавтодору». Крім того, раніше лунало багато критики, що новий асфальт після нетривалого використання псується або, як кажуть, сходить навесні разом зі снігом. Тому я наголосив на важливості якості проведення ремонтних робіт. «Київавтодор» гарантує, що ті об’єкти, де було покладене нове покриття, не потребуватимуть ремонту як мінімум 5 років», – сказав Кличко.

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Мер також зауважив, що столична влада планує збільшувати темпи ремонтних робіт на столичних вулицях наступного року.

«Ще багато доріг у Києві потрібно відремонтувати. Тому збільшуємо фінансування «Київавтодору» на наступний рік. Плануємо як мінімум на 30% збільшити, порівняно з нинішнім роком», – наголосив Київський міський голова.

Мер також зазначив, що столична влада підготувалася до зими.

«Придбали 67 одиниць комунальної техніки. Заготовили близько 40 тис. тонн солі, підготували більше 300 одиниць власної снігоприбиральної техніки, яка одразу вийде на дороги, як тільки випаде сніг. Тож до зимового сезону ми готові», – підсумував Кличко.