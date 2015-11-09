Мешканці столичних будинків без лічильників опалення отримають квитанції на 5 днів пізніше

Мешканці столичних будинків, які не обладнані приладами обліку тепла, отримають жовтневі рахунки на оплату послуг централізованого теплопостачання з затримкою до 5 днів у зв'язку з впровадженням нової методики розрахунку, при якій враховується кількість днів подачі тепла споживачам.

Про це на прес-конференції повідомив перший заступник директора комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ) Андрій Щербина, уточнивши, що через необхідність розрахунку вартості наданих послуг за новою методикою енергокомпанії надали інформацію для формування квитанцій 6 листопада, тоді як передбачено регламентом перше число кожного місяця.

"Кияни цього місяця отримають квитанції на 5 днів пізніше, ніж зазвичай", – сказав Щербина.

За його словами, у зв'язку з цим термін дії знижки за комунальні послуги в розмірі 10%, яку кияни отримують при оплаті рахунків до 20 числа поточного місяця буде продовжено на 5 днів, до 25 листопада.

Також присутній на прес-конференції комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма нагадав, що у рахунках за жовтень змінено алгоритм розрахунку споживання опалення з тим будинкам, де лічильники тепла ще не встановлено або не прийняті на комерційний облік.

"Буде розраховано за проектною потужністю будинки з обов'язковим урахуванням кількості днів подачі теплоносія та з обов'язковим урахуванням температури навколишнього середовища", – сказав він, уточнивши, що кількість днів опалення в жовтні у різних будинках відрізняється через поступове підключення подачі теплоносія.

При цьому Бушма зазначив, що нова методика розрахунку дозволить привести суму до оплати за опалення в жовтні будинків без лічильників до суми оплати в будинках, які ними обладнані.

"Враховуючи, що жовтень – досить теплий місяць, кияни отримають рахунки за опалення з сумою до оплати, максимально близькою до суми в тих будинках, де прилади встановлені. Тобто особливої різниці кияни не відчують", – сказав комерційний директор "Київенерго".

Також Бушма повідомив, що на даний час тепловими лічильниками в столиці обладнано близько 50% будинків, а в листопаді – початку грудня планується довести цей показник до 90% завдяки подальшій установці лічильників та їх прийому на комерційний облік.

"Сподіваємося, що за листопад ми вже будемо вважати максимально за приладами обліку", – додав Бушма.

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Як повідомляв УНІАН, в цьому році на тлі підвищення тарифів та переходу на прямі договори з виконавцем послуг Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про створення центрів по захисту прав споживачів комунальних послуг, покликаних допомогти містянам захистити свої права у відносинах з монополістами.

За інформацією КМДА, звернувшись до сервісного центру, кияни зможуть отримати всю інформацію щодо тарифів і ціноутворення, оформити перерахунок за неякісно надані послуги, отримати необхідні документи, а також залишити скаргу на підприємства, які неналежним чином надають житлово-комунальні послуги.

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Довідка УНІАН. "Київенерго" повністю забезпечує потреби мешканців Києва в електричній та на 75% – в тепловій енергії.