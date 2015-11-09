Мешканці столичних будинків без лічильників опалення отримають квитанції на 5 днів пізніше
Кияни цього місяця отримають квитанції на 5 днів пізніше через впровадження нової методики розрахунку, при якій враховується кількість днів подачі тепла споживачам.
Мешканці столичних будинків, які не обладнані приладами обліку тепла, отримають жовтневі рахунки на оплату послуг централізованого теплопостачання з затримкою до 5 днів у зв'язку з впровадженням нової методики розрахунку, при якій враховується кількість днів подачі тепла споживачам.
Про це на прес-конференції повідомив перший заступник директора комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ) Андрій Щербина, уточнивши, що через необхідність розрахунку вартості наданих послуг за новою методикою енергокомпанії надали інформацію для формування квитанцій 6 листопада, тоді як передбачено регламентом перше число кожного місяця.
"Кияни цього місяця отримають квитанції на 5 днів пізніше, ніж зазвичай", – сказав Щербина.
За його словами, у зв'язку з цим термін дії знижки за комунальні послуги в розмірі 10%, яку кияни отримують при оплаті рахунків до 20 числа поточного місяця буде продовжено на 5 днів, до 25 листопада.
Також присутній на прес-конференції комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма нагадав, що у рахунках за жовтень змінено алгоритм розрахунку споживання опалення з тим будинкам, де лічильники тепла ще не встановлено або не прийняті на комерційний облік.
"Буде розраховано за проектною потужністю будинки з обов'язковим урахуванням кількості днів подачі теплоносія та з обов'язковим урахуванням температури навколишнього середовища", – сказав він, уточнивши, що кількість днів опалення в жовтні у різних будинках відрізняється через поступове підключення подачі теплоносія.
При цьому Бушма зазначив, що нова методика розрахунку дозволить привести суму до оплати за опалення в жовтні будинків без лічильників до суми оплати в будинках, які ними обладнані.
"Враховуючи, що жовтень – досить теплий місяць, кияни отримають рахунки за опалення з сумою до оплати, максимально близькою до суми в тих будинках, де прилади встановлені. Тобто особливої різниці кияни не відчують", – сказав комерційний директор "Київенерго".
Також Бушма повідомив, що на даний час тепловими лічильниками в столиці обладнано близько 50% будинків, а в листопаді – початку грудня планується довести цей показник до 90% завдяки подальшій установці лічильників та їх прийому на комерційний облік.
"Сподіваємося, що за листопад ми вже будемо вважати максимально за приладами обліку", – додав Бушма.
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Як повідомляв УНІАН, в цьому році на тлі підвищення тарифів та переходу на прямі договори з виконавцем послуг Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про створення центрів по захисту прав споживачів комунальних послуг, покликаних допомогти містянам захистити свої права у відносинах з монополістами.
За інформацією КМДА, звернувшись до сервісного центру, кияни зможуть отримати всю інформацію щодо тарифів і ціноутворення, оформити перерахунок за неякісно надані послуги, отримати необхідні документи, а також залишити скаргу на підприємства, які неналежним чином надають житлово-комунальні послуги.
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Довідка УНІАН. "Київенерго" повністю забезпечує потреби мешканців Києва в електричній та на 75% – в тепловій енергії.