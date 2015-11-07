Кличко долучився до суботника на Оболоні та поспілкувався з киянами на продовольчому ярмарку на Троєщині

«У рамках місячника благоустрою, ми продовжуємо наводити лад у місті і облаштовувати його. Я вдячний кожному, хто зранку прийшов, щоб взяти участь у суботнику та прибрати Оболонську набережну. Я радий, що сьогодні тут зібралися однодумці, небайдужі активні люди. Конкретними справами ми разом змінюємо і облаштовуємо наше місто», - звернувся Кличко до киян, які зібралися на суботник на Оболоні.

Мер додав, що цього року у столиці відремонтували майже 40 зелених зон та створили 18 нових скверів, на які так довго чекали кияни, а міська влада виділила безпрецедентну суму у 128 мільйонів гривень на озеленення міста. Під час суботника на Оболонській набережній Віталій Кличко посадив клен.

Міський голова також відвідав осінній ярмарок на Троєщині. Кличко поспілкувався з мешканцями району та з продавцями на ярмарку, у яких придбав сир та овочі. «Кожних вихідних у всіх районах Києва відбуваються ярмарки, де кияни можуть купити сільськогосподарську продукцію від виробників. Асортимент - величезний, а ціни нижчі у середньому на 15-20% від ринкових»,- зауважив Кличко після відвідування ярмарку.

Переважно продавати свою продукцію на ярмарки приїжджають підприємці і фермери з Київщини, також є з Житомира, Рівного, Чернігівщини, Вінниці, Хмельницького.