У Києві напали на інкасаторський автомобіль

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції України в м.Києві.

«Напад скоєно вчора близько 21:45 біля одного із банківських відділень у Солом’янському районі столиці. Двоє нападників, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї (мали при собі предмети, схожі на пістолет та автомат), здійснили напад на авто: зловмисники забрали гроші. Сума збитку встановлюється. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група, вилучено записи з камер відеонагляду, розміщених на прилеглій території.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено до десяти років позбавлення волі.