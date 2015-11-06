Кличко відкрив оновлене приймальне відділення дитячої клінічної лікарні №4

Мер оглянув відремонтовані приміщення та поспілкувався з маленькими пацієнтами і персоналом.

«Ми продовжуємо модернізацію інфраструктури Києва, зокрема соціальних об’єктів. Найголовніше, що у нас є – це діти, тому два наших пріоритети – освіта та охорона здоров’я», – зауважив Віталій Кличко.

Капітальний ремонт лікарні №4 тривав два місяці, кошти – 890 тис грн – були виділені з міського бюджету в серпні цього року. За цей час було проведено заміну комунікацій, вікон, перепланування та капітальний ремонт приймального відділення та частково першого поверху лікарні. Центральний вхід, який не функціонував 20 років, обладнали зручним пандусом для дітей з особливими потребами. Відремонтовані приміщення укомплектовані сучасними меблями та обладнанням.

За словами головного лікаря Валентини Залеської, умови в приймальному відділенні намагалися зробити максимально наближеними до домашніх, щоб діти не відчували стресу від перебування в лікарні. Для цього у відділені встановлені м’які сучасні меблі та стенди з іграшками.