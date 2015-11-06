Кличко привітав ветеранів з річницею визволення України та Києва від фашистських загарбників

«Ви не з розповідей знаєте, що таке війна. Я дякую вам за ваш подвиг, за вашу життєву стійкість, дух. Ви сьогодні є прикладом того, як ці риси допомагають перемагати. Кожен з вас із висоти життєвого досвіту та пережитих днів Другої світової має розповісти молоді, наскільки важливим є мир», – наголосив мер.

Кличко зазначив, що кожен ветеран, який віддав своє здоров’я за мир, повинен мати не лише повагу, а й гідну підтримку від влади. «Саме тому у Києві сьогодні найдешевший соціальний хліб, 10 найменувань ліків (у першу чергу, для лікування серцево-судинних захворювань) ви можете придбати зі знижкою до 70%, і ми поставили для себе мету розширити цей перелік до 200 найменувань. Ми зберегли безкоштовний проїзд пенсіонерам і надаємо соціальну допомогу пенсіонерам і ветеранам, розуміючи, наскільки це для вас важливо», – підкреслив Київський міський голова.

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Кличко також зазначив, що у шпиталі пройшли реабілітацію близько 300 бійців АТО. «Це молоді люди, які так само, як і ви колись, пішли захищати свою країну від агресора, який боїться і не хоче, щоб Україна стала розвиненою європейською державою», – сказав мер.

Як наголосив у коментарі журналістам Кличко, столична влада і надалі вживатиме заходів, щоб полегшити життя столичних ветеранів і літніх людей, зробити його більш комфортним та забезпечити необхідні умови для їхнього лікування.