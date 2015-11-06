У Києві виявили підпільний цех з фасування кави

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки, зловмисники організували виготовлення фальсифікатів в одному з гаражних кооперативів у Солом’янському районі столиці. Під час обшуків правоохоронці виявили обладнання для виробництва контрафактної кави та понад двадцять тонн розфасованої продукції.

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У цеху також зберігалася підроблена упаковка кави відомих світових брендів та сировина для її виготовлення. Співробітники спецслужби встановили, що продукція для фальсифікатів надходила з країн Східної Азії через морські порти Одеської області.

За попередніми оцінками, організатори підпільного цеху встигли реалізувати майже 30 тонн фальсифікованої кави на суму понад 20 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації підпільного виробництва.