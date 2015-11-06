Столична влада проводить термомодернізацію навчальних закладів Києва

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування дитсадка №424 у Печерському районі, де триває термосанація.

"З початком холодів як ніколи актуальне питання енергозбереження. Ми перебуваємо в одному з дитсадків, де проводяться роботи з термосанації: утеплення фасадів, дахів, заміна вікон. Використання нових енергозберігаючих технологій дозволяє вдвічі зменшити витрати на енергію. Протягом місяця-півтора термосанація завершиться в 11 дитсадках", - зазначив Кличко.

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Мер розповів, що з міського бюджету на термосанацію дитсадків і школи виділено 32 млн грн. Також місто залучило кошти міжнародних організацій, які підтримують проекти з енергозбереження. Це додаткові 73 млн грн.

В дитячих садках відбувається утеплення фасадів та покрівель, заміна вікон на енергозберігаючі, реконструкція систем опалення та вентиляції, впроваджується погодне регулювання.

Після відвідування дитсадка мер оглянув енергозберігаюче освітлення, встановлене в житловому будинку на бульварі Дружби Народів.

"За останній рік вартість електроенергії збільшилася більше ніж вдвічі. Сьогодні освітлення під'їздів і будинків входить у квартплату. Ми встановлюємо сучасні технології LED-освітлення, які в 5-10 разів економічніші за звичайні лампи. Зараз на 20 будинках встановили LED-освітлення. Наше завдання - щоби до кінця року встановити таке освітлення на декілька сотень столичних будинків. А в майбутньому плануємо перевести на сучасні економічні і ефективні засоби освітлення вулиць і під'їздів", - підкреслив Віталій Кличко.

Мер також відзначив, що нещодавно нові LED-світильники були встановлені на вулиці Саксаганського.