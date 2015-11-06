Екс-регіонали не визнають, що кияни їх не підтримали і тому зривають вибори в Києві - експерт

Так прокоментував виконавчий директор АП "POLITCONSULTANT.org" Микола Волгов ініційований представниками Опозиційного блоку судовий позов про оскарження результатів виборів у столиці, повідомляє «Єдність».

“Опозиційний блок, який здебільшого складається з колишніх регіоналів не може змиритися з тим, що їх підтримала недостатня кількість киян для подолання прохідного бар'єру. Екс-заступник голови КМДА Попова, Олександр Пузанов на виборах мера набрав 4,19%. Як правило, партія не набирає більше свого лідера, тому приблизно це і є рейтинг ОБ, але вони розуміють, що були близькі до того, щоб "завести" хоча б пару осіб в Київраду і намагаються будь-якими способами «взяти своє», як у них це і прийнято", - зазначив Микола Волгов.

Він також додав, що окрім Опоблоку на межі проходження був ДемАльянс, представники якого абсолютно спокійно поставилися до результатів виборів. “ Зазвичай представники старої влади використовували адмінресурс і "по-тихому" вирішували такі питання.

Наразі у них відсутні важелі адміністративного тиску, тому вони намагаються перевести справу в публічну площину і роблять із себе образ героїв. Але домогтися серйозного суспільного резонансу у них не вийде, - сказав Микола Волгов.

Експерт підкреслив, що вибори в столиці були визнані спостерігачами та громадськими організаціями такими, що пройшли без грубих порушень, а результати були оголошені чітко у встановлених законом рамках, тому, на його думку, розгляд цієї справи в суді не матиме успіху. За словами Миколи Волгова, подібні заяви або дії з боку представників Опозиційного Блоку могли б знайти підтримку, наприклад, у Кременчуці, де у них є хороше електоральне ядро.

Так, у Кременчуці за результатами голосування Опоблок посів перше місце. Згідно з даними міськвиборчкому у нього - 13,05%, а це 7 депутатських мандатів. Але той же БПП в цьому місті всього лише на третьому місці, і представники провладної партії нормально це прийняли.

“Політичним лідерам потрібно розуміти, що всьому є міра і потрібно вчасно зупинитися, щоб не накоїти зайвого. Але колишні члени Партії регіонів, мабуть, не роблять висновків, - резюмував експерт.