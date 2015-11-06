Екс-регіонали не визнають, що кияни їх не підтримали і тому зривають вибори в Києві - експерт
Незважаючи на те, що за оцінками спостерігачів і громадських працівників вибори у Києві пройшли без грубих порушень, Опозиційний Блок не може визнати, що їх підтримала недостатня кількість виборців для подолання прохідного бар'єру.
Так прокоментував виконавчий директор АП "POLITCONSULTANT.org" Микола Волгов ініційований представниками Опозиційного блоку судовий позов про оскарження результатів виборів у столиці, повідомляє «Єдність».
“Опозиційний блок, який здебільшого складається з колишніх регіоналів не може змиритися з тим, що їх підтримала недостатня кількість киян для подолання прохідного бар'єру. Екс-заступник голови КМДА Попова, Олександр Пузанов на виборах мера набрав 4,19%. Як правило, партія не набирає більше свого лідера, тому приблизно це і є рейтинг ОБ, але вони розуміють, що були близькі до того, щоб "завести" хоча б пару осіб в Київраду і намагаються будь-якими способами «взяти своє», як у них це і прийнято", - зазначив Микола Волгов.
Він також додав, що окрім Опоблоку на межі проходження був ДемАльянс, представники якого абсолютно спокійно поставилися до результатів виборів. “ Зазвичай представники старої влади використовували адмінресурс і "по-тихому" вирішували такі питання.
Наразі у них відсутні важелі адміністративного тиску, тому вони намагаються перевести справу в публічну площину і роблять із себе образ героїв. Але домогтися серйозного суспільного резонансу у них не вийде, - сказав Микола Волгов.
Експерт підкреслив, що вибори в столиці були визнані спостерігачами та громадськими організаціями такими, що пройшли без грубих порушень, а результати були оголошені чітко у встановлених законом рамках, тому, на його думку, розгляд цієї справи в суді не матиме успіху. За словами Миколи Волгова, подібні заяви або дії з боку представників Опозиційного Блоку могли б знайти підтримку, наприклад, у Кременчуці, де у них є хороше електоральне ядро.
Так, у Кременчуці за результатами голосування Опоблок посів перше місце. Згідно з даними міськвиборчкому у нього - 13,05%, а це 7 депутатських мандатів. Але той же БПП в цьому місті всього лише на третьому місці, і представники провладної партії нормально це прийняли.
“Політичним лідерам потрібно розуміти, що всьому є міра і потрібно вчасно зупинитися, щоб не накоїти зайвого. Але колишні члени Партії регіонів, мабуть, не роблять висновків, - резюмував експерт.