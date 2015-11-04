Столична влада планує перевести надання більшості адмінпослуг в електронний формат

Про це зазначив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, інспектуючи роботу міського центру надання адмінпослуг.

Читайте такожКличко: У Києві вже встановили 3800 лічильників тепла з 4000 запланованих

"Ми маємо на меті зробити так, щоб громадяни отримували необхідні адмінпослуги не виходячи з дому, тобто через інтернет. За рік міська влада на чолі з Віталієм Кличком вже втілила ряд успішних змін. З 1 вересня запроваджено sms-інформування заявників щодо розгляду справи і можна отримати послугу за допомогою "Картки киянина". Електронні звернення можна залишити через сучасний та зручний веб-портал, інформаційний кіоск або сторінку в Facebook", – розповів Ігор Ніконов.

Перший заступник голови КМДА зауважив, що особливо зручним для мешканців столиці має стати отримання адмінпослуг за "Карткою киянина", завдяки чому не треба витрачати час, аби ідентифікувати себе в мережі, можна ефективно використовувати персональний кабінет, замовити послугу, відстежити електронну чергу, завантажити необхідні документи.

Читайте такожКличко не збирається "витрачати час" на дебати з Березою

Ігор Ніконов нагадав, що у міському ЦНАПі також діють нові інформаційні кіоски. Тут громадяни можуть роздрукувати заяву, подзвонити в call-центр, зайти на свою сторінку в Facebook тощо.

Для того, щоб забезпечити належну якість надання адмінпослуг у районних центрах, міською владою створена мобільна група з 50 адміністраторів, які направлятимуться до роботи в районах за значного перевантаження.

"За якістю надання адмінпослуг багато в чому оцінюється робота міської влади, тому ми робимо усе можливе для того, щоб підвищити стандарти і якість наданих послуг", – підсумував Ігор Ніконов.

Проблемою у роботі ЦНАПів залишається передача додаткових функцій деяких державних органів, зокрема Державної міграційної служби України. Так, функції видачі закордонних паспортів і досі не були передані до Центрів надання адмінпослуг, що створює незручності для киян.