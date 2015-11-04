Кличко: У Києві вже встановили 3800 лічильників тепла з 4000 запланованих

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції роботи Станції теплопостачання-1 у Києві.

«Ми поставили собі завдання – встановити 4 тисячі лічильників тепла в будинки киян. Це дає можливість економії 30% енергії і, відповідно, коштів киян. На сьогодні встановлено 3800 лічильників, і до кінця листопада буде встановлено ще 200. 1000 вже введені в експлуатацію і кожного дня підключають нові», – зазначив Кличко.

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Мер також зауважив, що наступного року столична влада планує обладнати тепловими лічильниками всі будинки Києва.

Кличко також доручив очільнику «Київенерго» здійснити нарахування за тепло, спожите у жовтні, виходячи з фактичних обсягів споживання теплової енергії. Це буде в усіх будинках – як з лічильниками, так і без них. Тобто, за жовтень кияни сплатять за фактичний обсяг спожитого тепла, а не за нормативний (з розрахунку за квадратний метр).

«Оскільки жовтень був відносно теплий, я звернувся до очільника «Київенерго» з метою економії коштів киян розрахувати плату за опалення, виходячи з середньостатистичних даних у тих будинках, де встановлені лічильники. Щоб мешканці будинків без лічильника отримали такі ж рахунки, як і в будинках із лічильниками. Поки уряд розробляє такий механізм нарахувань за послугу опалення у жовтні, ми вже його реалізуємо. Ми не чекаємо і ухвалили рішення. Наше завдання – щоб у кожному будинку був лічильник тепла, і кияни платили тільки за спожите тепло, а не за квадратні метри», – наголосив Кличко.

На сьогодні Київ є лідером в Україні зі встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках. Якщо з початку року столиця мала рівень оснащення теплолічильниками на рівні лише 36% житлових будинків (усіх форм власності), то зараз – 80%. А якщо рахувати за кількістю квартир (за житловою площею), то 93% квартир будуть розраховуватися за показниками будинкових приладів обліку.