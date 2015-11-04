Кличко не збирається "витрачати час" на дебати з Березою

Про це йдеться у повідомленні прес-служби політика.

"Я продовжую працювати і мені ніколи коментувати чиїсь висловлювання. Дебати у мене щодня: на роботі, на зустрічах з киянами. Дискутувати потрібно про конкретні справи, дії та результати. Саме на результатах я і зосереджений. А йти і втрачати час, аби влаштувати шоу і дати можливість комусь попіаритися… Треба піаритися конкретними справами, зробленими для Києва", - заявив Кличко.

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Міський голова зазначив, що у країні достатньо політиків, які засідають на всіх політичних шоу і "рвуть на собі сорочку".

"Замість цього треба йти до киян і демонструвати результат. Нехай навіть і невеликий, але результат", - сказав Кличко.

Нагадаємо, 15 листопада вібудеться другий тур виборів мера Києва, у який пройшли Кличко, що був висунутий "Блоком Петра Порошенка "Солідарність" та Береза, висунутий Партією рішучих громадян, лідером якої він є. За результатами першого туру 25 жовтня Кличко отримав підтримку біля 40% виборців, Береза - лише біля 9%.