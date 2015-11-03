Кличко: на Саксаганського встановлені 80 нових вуличних LED-світильників​

"На частині вулиці Саксаганського були встановлені в рамках експерименту нові LED-світильники.

Це - лампи вітчизняного виробництва. Ефект від них очевидний - споживання електроенергії значно менше, а освітленість вулиці набагато краща", - підкреслив Віталій Кличко.

На вул. Саксаганського вже встановлено 80 LED-світильників - на ділянці від вул. Великої Васильківської до будинку №44 по вул. Саксаганського. Це ліхтарі, призначені для загального освітлення вулиць і доріг, площ, транспортних тунелів і розв'язок, житлових масивів, скверів, парків.

Світильниками можна управляти в автономному і бездротовому режимі, що дозволить регулювати споживання електроенергії, тобто з'явилася можливість вдвічі економити електроенергію в нічний час.

Мер відзначив, що нові енергоефективні вуличні ліхтарі раніше вже встановили на Троєщині в рамках першої черги соціального проекту «Енергоефективний вечірній Київ». Другу чергу буде завершено до середини листопада.

Мер також зауважив, що при формуванні бюджету Києва на наступний рік планується закласти кошти на модернізацію зовнішнього освітлення в центрі столиці. "І далі будемо рухатися в кожний район і мікрорайон Києва. Ми робимо все, щоби вулиці столиці були освітлені і безпечні. Київ повинен бути освітлений сучасними енергозберігаючими лампами для комфорту і безпеки киян та економії споживання енергії", - підкреслив Віталій Кличко.