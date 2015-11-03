Київська влада знайшла інвестиції для модернізації двох столичних ТЕЦ

Київський міський голова Віталій Кличко та голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підписали Меморандум про наміри інвестувати у розвиток об'єктів енергетики Києва.

«Ми щойно підписали договір про наміри, який передбачає розвиток альтернативних джерел енергії та залучення інвестицій на реконструкцію київських ТЕЦ – близько 1 млрд дол. Реконструкція відбуватиметься, зокрема, на СТ-2 і ТЕЦ-6. Модернізація включає будівництво нових сучасних енергоблоків, які зможуть збільшити енергетичні потужності Києва на третину. Це надасть можливість подальшого розвитку міста, інвестицій у столицю і головне – істотно знизить залежність від імпортного газу», – підкреслив Віталій Кличко.

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Він також зазначив, що реалізація проекту в партнерстві з «Нафтогазом» почнеться на початку 2017 року після проведення інвестконкурсів, до участі в яких запрошують всі потужні енергокомпанії світу. Реалізація цього проекту дозволить Києву отримати нові генеруючі потужності з дотриманням світових екологічних стандартів і заощадити витрати.

«Сподіваюсь, Київ найближчим часом отримає додаткові джерела енергії. Це важливий крок на шляху до енергонезалежності нашої країни», – підкреслив Кличко.