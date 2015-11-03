"Батьківщина" хоче об'єднання в Київраді зі "Свободою" та "Самопоміччю"

Про це заявив голова Київської міської організації "Батьківщини", депутат Київради Володимир Бондаренко, зазначається в повідомленні політсили.

"Вже відбулись перші консультації щодо об’єднання з керівництвом "Свободи" та "Самопомочі". Ми вважаємо, що сьогоднішній розклад у Київраді дасть можливість активно впливати на проблеми міста. Наше об'єднання матиме ефект", – сказав він.

Бондаренко нагадав, що в минулій Київраді провладна партія мала 76 депутатів, а "Батьківщина" зі "Свободою" та Радикальною партією – близько 30.

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Тепер ситуація змінилась на краще. Від "Батьківщини" увійшло 17 депутатів, від "Самопомічі" – 22, від "Свободи" – 14.

Також, за словами політика, є можливість об’єднатись і створити більшість у "Солідарності" (52 депутати) та "Єдності" (15 депутатів).

Крім того, Бондаренко, підсумовуючи перебіг виборів у Києві, зауважив, що, на його переконання, це були найбрудніші вибори.

"Особливо відрізнилась партія Омельченка "Єдність", за яку давали грошові подачки. Рейтинг цієї партії показує, що вона в декілька разів перевищує рейтинг "Солідарності" на тих дільницях, де купували голоси під Омельченка. І тому була спотворена картина виборчого поля Києва", – заявив він.