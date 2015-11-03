Киян попереджають про сильний туман вночі та завтра вранці
16:44, 03 листопада 2015Київ
343
КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережнішими на автошляхах столиці.
У Києві вночі очікується туман / Фото УНІАН
У Києві вночі та вранці 4 листопада очікується туман.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережнішими на автошляхах столиці.
Читайте такожСиноптики розповіли, якою буде ця зима в Україні
За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 4 листопада у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter