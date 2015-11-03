Киян попереджають про сильний туман вночі та завтра вранці

У Києві вночі та вранці 4 листопада очікується туман.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережнішими на автошляхах столиці.

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За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 4 листопада у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.