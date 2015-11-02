До нового складу Київради пройшли 5 партій, БПП не вдалося утримати більшість

Як передає кореспондент УНІАН, такі офіційні результати виборів до Київради було внесено в протокол Київської міської територіальної виборчої комісії, проголосований сьогодні на засіданні.

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Так, міський тервиборчком на підставі протоколів про результати голосування, переданих від районних ТВК, встановив, що 5-відсотковий бар'єр подолали 5 партій. Відповідно до набраних голосів виборців, «БПП «Солідарність» отримує 52 депутатських мандати, «Самопоміч» - 22, «Батьківщина» - 17, «Єдність» - 15 та «Свобода» - 14.

Згідно із зачитаними даними протоколу, «ББП «Солідарність» набрала 27,5565 відсотка (237 тис. 970 голосів), «Самопоміч» - 11,8056 відсотка (101 тис. 950), Батьківщина 8,9154 відсотка (76 тис. 991), «Єдність» - 7,8141 відсотка (67 тис. 480), «Свобода» - 7, 7350 відсотка (66 тис.797 голосів).

Всього участь у голосуванні взяли 887 тис. 472 виборця, але свої голоси за якусь з партій в бюлетені віддали 867 тис. 572 виборця.

П’ятивідсотковий бар’єр не подолали, зокрема, партії: «Партія рішучих громадян» (4,83 %), «Опозиційний блок» (4,80 %), «Демократичний альянс» (4,57 %), «Рух за реформи» (3,14 %) «Громадянська позиція (2,86 %), «УКРОП» (2,85 %), «Радикальна партія Ляшка (2,16 %).

Решта партій здобула ще менше відсотків.

Нагадаємо, у чинному складі Київради депутатська фракція "УДАР-Солідарність" має 69 депутатів серед 120 місць.