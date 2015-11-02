Київська влада обіцяє відремонтувати 40 столичних бюветів та виконати буріння 5 нових свердловин​

Київська влада розпочала буріння нових свердловин для відновлення роботи бюветів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції робіт з відновлення бювету на перетині вулиць Артема і Полтавської.

"У Києві, як і по всій Україні, гостро стоїть питання чистої питної води. У столиці ця проблема вирішується, зокрема, і за допомогою бюветів, які є в багатьох районах міста. В останні 10 років у Києві не було відкрито жодного нового бювету, а ті, які були, і де люди раніше набирали чисту питну воду, на жаль, перебувають у занедбаному стані, - підкреслив Віталій Кличко. - Так само було з бюветом на перетині вулиць Артема і Полтавської, де ми зараз перебуваємо. Останні 5 років цей бювет не працював, на його місці поставили кіоск. Ми пробурили нову свердловину глибиною 165 метрів. І у другій половині листопада на цьому місці відкриється відновлений бювет. І мешканці мікрорайону зможуть набирати воду питної якості", - наголосив мер Києва.

Бювет на перетині Артема і Полтавської – один з перших у Києві. І завжди користувався популярністю не тільки серед мешканців даного мікрорайону. У відреставрованому бюветі буде встановлений новий очисний фільтр.

Цього року також свердловину пробурять на проспекті Науки, 43. Залишається понад 30 бюветів, для повноцінної роботи яких необхідно зробити нові свердловини, бо старі не відповідають технічним та санітарним нормам.

Загалом у Києві на сьогодні близько 200 комунальних бюветів. Цього року був проведений капітальний ремонт на 40 об’єктах.

Мер також розповів, що розроблено п’ятирічну програму відновлення всіх непрацюючих бюветів у столиці. У планах на 2016: якісна і системна організація обслуговування всіх бюветів у місті, зокрема систем доочистки води і проведення капремонтів на 40 бюветах.

Також протягом 2016-2018 років планується виконати буріння 35-ти нових свердловин на бюветах. З них у 2016 році – 5 свердловин.

“Наша задача - кожен киянин повинен отримувати воду питної якості. Ми запустили проект “Питна вода з-під крану” – це система очистки води за сучасними технологіями. Зараз 60 тис мешканців Оболоні отримують в рамках цього проекту чисту воду. До кінця року плануємо встановити нові системи, щоби вже 210 тисяч мешканців Києва отримували питну воду з-під крану”, - відзначив Кличко.