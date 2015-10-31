Кияни на знак співчуття несуть квіти до посольства Росії

— Папа, а что такое "великодушие"?— Вот, смотри, сынок...Киевляне приносят цветы к посольству РФ: https://www.facebook.com/BBC.Ukrainian/posts/1053617688003212 Posted by Sergey Naumovich on 31 октября 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 224 особи, серед яких четверо громадян України.