Кияни на знак співчуття несуть квіти до посольства Росії
Кияни несуть квіти до будівлі російського посольства.
Так мешканці столиці висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих у катастрофі російського лайнера А321 в Єгипті.
Вздовж паркану посольства люди також залишають свічки та фігурки янголят.
— Папа, а что такое "великодушие"?— Вот, смотри, сынок...Киевляне приносят цветы к посольству РФ: https://www.facebook.com/BBC.Ukrainian/posts/1053617688003212Posted by Sergey Naumovich on 31 октября 2015 г.
У посольства России в Киеве https://t.co/Vsuuoi8r30pic.twitter.com/cxtuyezHF5
— Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) October 31, 2015
Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 224 особи, серед яких четверо громадян України.
Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.