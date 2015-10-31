Кличко: КМДА забезпечила порядок на місцевих виборах, тепер готується до другого туру

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

«У Києві вибори відбулися без особливих ексцесів. Порушення, на жаль, були. Але не такі, що могли суттєво викривити результати голосування, - зазначив Кличко. - Умови для волевиявлення і порядок у Києві в день місцевих виборів ми забезпечили. Територіальна виборча комісія завершила підрахунок голосів і оголосила другий тур виборів мера столиці», - наголосив Кличко.

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Він подякував киянам, які висловили йому підтримку. «Я вдячний всім, хто проголосував 25 жовтня, і тим, хто підтримав мою кандидатуру. Я розцінюю цей результат, як кредит довіри і велику відповідальність для себе. Втім, відповідальності я ніколи не боявся. Разом з тим, голоси киян - це, насамперед, підтримка тих реформ і змін, фундамент яких був закладений нами за останніх півтора року», - наголосив мер.

Кличко запевнив, що готовий до подальшої боротьби. «Скажу одне: я завжди боровся чесно і відкрито і продовжую боротьбу за право відстоювати інтереси киян і втілення тих змін, які ми розпочали в столиці», - відзначив Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що готовий співпрацювати з політичними силами, які в Київраді нового скликання керуватимуться виключно інтересами столичної громади. «З тими політичними силами, які будуть представлені в Київраді, я готовий до конструктивної співпраці в інтересах киян, заради розвитку Києва як європейської столиці, -підкреслив Кличко. - Київрада має бути майданчиком для генерації реформ і прикладом того, як повинна працювати місцева влада.- Виключно в інтересах громади», - наголосив мер Києва.