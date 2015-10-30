У Києві відбудеться другий тур виборів мера: голосуватимуть за Кличка та Березу

До другого туру виходять чинний міський голова Віталій Кличко та Борислав Береза.

Як передає кореспондент УНІАН, тервиборчком щойно на своєму засіданні прийняв постанову про остаточні результати голосування за кандидатів на посаду столичного голови, відповідно до якої Кличко набрав 353 312 голосів виборців, Береза - 77 029. Решта кандидатів, що лідирували в цих перегонах, набирають меншу кількість голосів, зокрема Олександр Омельченко отримав 73 725 голосів, Володимир Бондаренко - 68 460, Сергій Гусовський - 67 197.

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На підставі цього протоколу, в якому також зазначено, що за всіх кандидатів у мери було віддано 870 857 голосів, міський тервиборчком прийняв рішення про проведення повторного голосування з виборів міського голови.

Першим пунктом цього документу визначено, що це голосування буде проведено у неділю, 15 листопада, і у наступному пункті йдеться: “Включити у виборчий бюлетень кандидатів Віталія Кличка та Борислава Березу, у яких за підсумками голосування 25 жовтня, найбільша кількість голосів”.

За решту кандидатів на посаду міського голови Києва виборці столиці проголосували таким чином: за Олександра Мирного - 38 218, Олександра Пузанова - 36 486, Сергія Думчева - 34 117, Василя Гацька - 24 086, Геннадія Корбана - 22 737, Тетяну Монтян - 15 084, Тетяну Новак - 5 848, Володимира Макеєнка - 4 207. Решта кандидатів набрали ще менше голосів.

Під час брифінгу для представників ЗМІ голова Київського тервиборчкому Анатолій Сульдін озвучив результати голосування за кандидатів на посаду столичного міського голови відсотках. Так, за Кличка проголосували 40,57% виборців, за Березу - 8,84%, за Омельченка - 8,46%, за Бондаренка - 7,86%, за Гусовського - 7,71%.