Взимку у Києві працюватимуть понад 700 одиниць снігоприбиральної техніки – КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба КМДА.

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"На сьогодні у розпорядженні комунальних служб понад 700 одиниць снігоприбиральної техніки. З них 428 одиниць снігоприбиральної техніки житлово-експлуатаційних дільниць та 310 одиниць комунальної корпорації "Київавтодор": снігоочищувачі – 103, солерозкидувачі – 108, снігонавантажувачі – 6 одиниць, навантажувачі посипальних матеріалів – 32, трактори із снігоочисним обладнанням – 61 одиниця. Ми ретельно готуємося до зими та належного прибирання взимку. Зараз ми закуповуємо ще кілька десятків тракторів для ЖЕДів", – повідомив Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що "Київавтодор" уже заготував понад 34,3 тис. тонн посипкового матеріалу, ще 2,5 тисяч тонн – це запаси ЖЕДів.

"Ми оснастили техніку, яка прибиратиме на дорогах, сигнальними (проблисковими) маячками, які дозволятимуть її ідентифікувати. Також спільно з керівництвом Київської області ми створили робочу групу, яка займатиметься організацією роботи комунальних, дорожніх служб у негоду. Наприклад, найперше, що ми повинні зробити, коли насуваються снігопади, – обмежити в’їзд до Києва великогабаритного транспорту – вантажівок, великих фур тощо. Це дасть можливість нашій снігоприбиральній техніці впоратися швидше із прибиранням", – підкреслив Пантелєєв.

Він також додав, що міська влада наполегливо звертатиметься до власників легкових авто, щоб у снігопади автівки максимально залишалися в гаражі або на стоянках.