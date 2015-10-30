До другого туру виборів мера Києва виходять Кличко і Береза - дані 100% протоколів

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати голосування зі 100% протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК), які надійшло до Київської міської територіальної виборчої комісії.

Відповідно до даних протоколів останньої з 10 районних виборчих комісій - Дніпровської, які щойно передані до міської територіальної виборчої комісії, у Дніпровському районі 44 тис. 868 виборів підтримали Кличка, в результаті чого він набирає загалом по місту 353 тис. 356 голосів.

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За Березу у Дніпровському районі проголосували 9 тис. 589 виборців, і його загальний результат виборів у місті становить 77 тис. 028 голосів.

Інші кандидати, які входили до команди лідерів перегонів, набрали у Дніпровському районі: Олександр Омельченко – 8 тис. 426 голосів, Володимир Бондаренко – 9 тис. 004, Сергій Гусовський – 8 тис. 197 голосів. Таким чином ці кандидати по місту загалом набирають відповідно: Омельченко – 73 тис. 725 голосів, Бондаренко – 68 тис. 450, Гусовський – 67 тис. 197 голосів .

Згідно з даними всіх переданих до Київської міської територіальної виборчої комісії протоколів з результатами голосування за мера столиці 25 жовтня, загальна кількість виборців, які відділи свої голоси за всіх кандидатів на виборах, становила 870 тис. 857 осіб.

Довідка УНІАН. Другий тур виборів мера столиці має відбутися 15 листопада.

Сьогодні мають бути оприлюднені офіційні результати першого туру. Загалом на посаду міського голови Києва балотувалися 29 кандидатів.