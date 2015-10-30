Киян будуть попереджати про снігопади смс-ками

Про це на зустрічі з журналістами заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, передає 44.ua.

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"Зараз тестуємо систему оповіщення. Завдяки спільній роботі з мобільними операторами будемо відправляти у певну зону на карті Києва або на територію всього міста смс-повідомлення", - повідомив він.

Раніше метеорологи прогнозували, що майбутня зима буде в межах температурної норми помірно-континентального клімату, однак холоднішою, ніж минула. Найбільш холодними місяцями стануть грудень і січень, а лютий, за прогнозами синоптиків, буде м'яким.