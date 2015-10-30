Столична міліція розкрила ритуальне вбивство

Про це повідомляє "Сьогодні".

На початку серпня у Святошинському районі на Житомирському шосе (17-й кілометр) було виявлено тіло молодої жінки з вогнепальним пораненням голови. Труп знайшов лісник на узбіччі дороги. "На вигляд загиблої жінки близько 25-30 років, її особа встановлюється. За попередніми даними, вона була вбита в неділю, 9 серпня, у першій половині дня. Крім вогнепальної рани голови, у жінки також була пошкоджена рука, але більше ніяких слідів боротьби на тілі не виявлено", - розповіли "Сегодня" в міліції.

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І ось особистість жінки встановлена. Як виявилося, вона - уродженка Вінницькій області. Причому вбили не тільки її, але і її дочку (дитину відвезли від бабусі з дідусем ще влітку), про що правоохоронці розповіли тільки вчора. Тіло дівчинки знайшли в Хмельницькій області.

У столичній міліції підтвердили, що вбивці затримані, але про подробиці поки не кажуть. "Ми поки не можемо розголошувати цю інформацію в інтересах слідства. Подробиці розкриття злочину будуть озвучені пізніше", - повідомили нам в міліції.

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Кілька років тому київські міліціонери розкрили жахливе ритуальне вбивство на Оболоні. Тоді 33-річний Володимир жорстоко познущався над тілами співмешканки, 51-річної Наталії, своєї рідної сестри, 25-річної Ірини. На місці була знайдена Біблія, а стіни були списані хрестами.