Кличко пообіцяв не допустити забудови столичного стадіону "Старт"

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко журналістам перед засіданням Київського апеляційного адміністративного суду щодо стадіону "Старт".

"Будемо вважати, що попереднє рішення суду - остання помилка і фальстарт. Якщо судді і сьогодні ухвалять рішення не на користь киян, то, я думаю, що нам не потрібні судді, які не відстоюють інтереси громади. А відстоюють чиїсь інтереси за певні винагороди", - сказав Кличко.

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Мер Києва наголосив, що поки він живе в цьому місті, жодного будівництва на стадіоні не буде. "Поки я живу в Києві, я буду робити все, щоб спортивні об'єкти використовувалися за призначенням, а на їх місці не будувалися торгово-розважальні центри. Стадіон має залишатися стадіоном", - додав Кличко.

Столичний голова також наголосив, що влада Києва робить все, щоб повернути стадіон "Старт" до комунальної власності та через Київраду виділити кошти на його відбудову.

Нагадаємо, столична влада подала апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, який дозволив ТОВ "Голден Хаус" забудувати історичний стадіон "Старт".