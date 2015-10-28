У Києві відкрили меморіальну дошку митрополиту Шептицькому

На фасаді столичного Будинку вчителя представники Української греко-католицької церкви відкрили меморіальну дошку-барельєф митрополиту Андрею Шептицькому.

Як заявив голова УГКЦ Святослав Шевчук, це перша пам'ятна дошка в Києві, повідомляє Радіо Свобода. Автор меморіального знаку Шептицькому - Любомир Ведмідь, виготовив його скульптор Іван Микитюк. Читайте такожУ Києві відбулася презентація книжки "Андрей Шептицький" із серії "Українські державники" Крім цього, відбулося відкриття виставки "Андрей Шептицький: великий невідомий" і планується міжнародна наукова конференція, присвячена митрополиту. У Києві нині проходить тиждень Андрея Шептицького. Митрополит Шептицький понад 40 років очолював Українську греко-католицьку церкву. Читайте такожВатикан починає процес беатифікації митрополита Шептицького

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