У Києві відкрили меморіальну дошку митрополиту Шептицькому

20:41, 28 жовтня 2015
Київ
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На фасаді столичного Будинку вчителя представники Української греко-католицької церкви відкрили меморіальну дошку-барельєф митрополиту Андрею Шептицькому.

шептицкий доска / УНИАН

Як заявив голова УГКЦ Святослав Шевчук, це перша пам'ятна дошка в Києві, повідомляє Радіо Свобода.

Автор меморіального знаку Шептицькому - Любомир Ведмідь, виготовив його скульптор Іван Микитюк.

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Крім цього, відбулося відкриття виставки "Андрей Шептицький: великий невідомий" і планується міжнародна наукова конференція, присвячена митрополиту.

У Києві нині проходить тиждень Андрея Шептицького.

Митрополит Шептицький понад 40 років очолював Українську греко-католицьку церкву.

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УНИАН

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