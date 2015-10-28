У Києві відкрили меморіальну дошку митрополиту Шептицькому
20:41, 28 жовтня 2015Київ
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На фасаді столичного Будинку вчителя представники Української греко-католицької церкви відкрили меморіальну дошку-барельєф митрополиту Андрею Шептицькому.
У Києві відкрили пам'ятну дошку митрополиту Шептицькому / УНІАН
Як заявив голова УГКЦ Святослав Шевчук, це перша пам'ятна дошка в Києві, повідомляє Радіо Свобода.
Автор меморіального знаку Шептицькому - Любомир Ведмідь, виготовив його скульптор Іван Микитюк.
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Крім цього, відбулося відкриття виставки "Андрей Шептицький: великий невідомий" і планується міжнародна наукова конференція, присвячена митрополиту.
У Києві нині проходить тиждень Андрея Шептицького.
Митрополит Шептицький понад 40 років очолював Українську греко-католицьку церкву.
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УНІАН
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