Кличко очікує, що правоохоронці назвуть прізвища корупціонерів з КМДА

Про це він заявив у коментарі журналістам.

При цьому Кличко висловив сподівання, що правоохоронні органи найближчим часом назвуть прізвища людей, які розкрадали гроші киян, і притягнуть їх до відповідальності.

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"Ми зробили внутрішній аудит у КМДА і виявили багатомільйонні порушення і втрати, а по суті – вкрадені гроші. Всі матеріали ми давно передали до прокуратури. І я дуже радий, що справи нарешті зрушили з місця і вже відкриті кримінальні провадження. Сподіваюсь, найближчим часом правоохоронні органи зможуть назвати прізвища тих людей, які повинні відповідати за фінансові порушення і розкрадання коштів міста. Боротьба з корупцією повинна мати результат – насамперед, щоб люди, які порушили закон, відповідали за законом", – наголосив мер.

Як стало відомо, столична прокуратура розпочала 60 кримінальних проваджень за результатами внутрішнього фінансового аудиту діяльності Київської міської адміністрації, які КМДА передала правоохоронцям. 10 службовцям повідомлено про підозру.