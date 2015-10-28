Влада свідомо занижує результати "УКРОПу" в Києві – Сіманський

«Щодо виборів у Києві. Такого не буває, що соціологія перед виборами показує 7%, а в результаті ми отримуємо набагато нижчі результати», – розповів Дмитро Сіманський в ефірі телеканалу «Еспресо.TV».

Він пояснив, що насамперед це пов’язано з численними порушеннями: «Ми неодноразово викривали факти непрямого підкупу переважно представниками провладних партій».

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По-друге, за даними "УКРОПу", явка виборців була на рівні 25%. А потім відбулось нечуване збільшення кількості тих, хто проголосував в місті Києві. Це сталося за рахунок технології «карусель» та голосування не за місцем прописки (так звана «косинка»). Окрім того, політик зазначив, що на багатьох дільницях кількість використаних і не використаних бюлетенів не збігається з кількістю бюлетенів, що були видані на дільницю. «І саме в такий спосіб відбулись маніпуляції, а будь-який фахівець з виборів знає, що так чинять на користь провладної партії. Ми бачимо, що Київ тепер – єдине велике місто України, де партія УКРОП не буде представлена в міській раді», – сказав він.

«Зараз популярна ще одна річ – затягування з оприлюдненням результатів. Це, як правило, робиться задля можливості змінити реальний результат голосування. Таким чином, влада намагається покращити результати окремих партій чи кандидатів», – додав Сіманський.

Відповідаючи на запитання про фінансовий бік виборів, Сіманський висловив думку, що найбільше на кампанію витратили представники влади. «Майже кожен киянин розповість про «листи щастя» від Кличка, про те, як за гроші депутатів, а фактично – за бюджетні гроші, будувались численні дитячі майданчики, асфальтувались дороги. Тільки при цьому забували ставити таблички, що це зроблено за кошти держбюджету, а скромно «малювали», що це зробив кандидат від партії «Солідарність» або їхнього сателіта у Києві – партії «Єдність», – зазначив він.

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Що стосується партії "УКРОП", то на виборчу кампанію, за словами Сіманського, вона витрачала «кошти членів нашої партії – бізнесменів, кожен з яких може відзвітувати за походження кожної копійки».