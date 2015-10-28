Кличко: На Бортницькій станції аерації розпочався перший етап підготовки до реконструкції

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час перевірки підготовчих робіт для проведення повної реконструкції БАС, повідомили УНІАН у його прес-службі.

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"На Бортницькій станції аерації розпочався перший етап підготовки до реалізації проекту реконструкції БСА спільно з японською стороною. Нам потрібен ще рік на узгодження документації і проведення підготовчих робіт. І протягом трьох років ми реалізуємо перший етап проекту, коли мешканці навколишніх районів вже зможуть відчути відсутність викидів сірководню - того неприємного запаху, який сьогодні є у Дарницькому районі", - зазначив Кличко.

За його словами, на сьогодні на 5-му пусковому комплексі БСА відбувається прокладання тимчасових інженерних мереж; знесення та пересадка зелених насаджень; гідронамив території; нарощування дамб каскаду №5 на мулових полях №2, для складування мулу. Планується, що всі підготовчі роботи будуть завершені до кінця 2016 року, сказав Кличко.

Мер також відзначив, що проблема утилізації відходів на Бортницькій станції аерації стоїть гостро. Для вирішення цієї проблеми місто залучає різні проекти і компанії, сказав Кличко.

Так, за його словами, на БСА сьогодні запустили установку БМ-1, яка утилізує мул і виробляє на його основі альтернативне рідке паливо "Біомазут". Проект розробила одна з компаній спільно з міськадміністрацією.

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"Ми щойно побачили нові технології згоряння біомулу. Вони дають можливість практично повного згоряння і утилізації мулу на БСА. А, з іншого боку, ми отримуємо джерело енергії, яке можна використовувати в міських потребах. Зараз проходять тестові випробування. Протягом місяця-двох ми зможемо чітко сказати, наскільки ці технології ефективні", - зазначив Кличко.

Він зауважив, що мулові поля на Бортницькій станції аерації несуть екологічну загрозу: "У попередні роки були неодноразові прориви на мулових полях, і кидали всі сили та кошти, щоби запобігти екологічній катастрофі. Якщо нові технології себе виправдають, це буде також одним з кроків в напрямку екологічної безпеки у місті".

Довідка УНІАН. Бортницька станція аерації - єдині очисні споруди стічних вод міста Києва і прилеглих міст і селищ Київської області. На станції проходять очищення всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств. Ще 1989 року БСА була визнана аварійною.

Японія виділяє 108 млрд єн (близько 800 млн дол.) на реконструкцію Бортницької станції аерації.