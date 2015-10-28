У Києві поруч з Лаврою влаштували замаскований vip-автобазар (фото)

Про це повідомляє "Вести".

Це майданчик для продажу vip-машин і розташувався він прямо на тротуарі, перекривши 200 квадратних метрів вулиці для пішоходів.

Раніше на цьому місці була платна парковка для всіх бажаючих, зараз же в огородженій парканом місці стоїть з десяток автомобілів класу люкс.

Серед «мерсів» і представницьких «фольксвагенів» можна знайти позашляховик «Порше Кайєнн», на якому останні п'ять років їздила співачка Настя Каменських.

Фірма бере під реалізацію авто у киян. Поставити на продаж машину можна абсолютно безкоштовно.

«Це принцип комісіонки: господар називає адекватну ринкову ціну, а ми зверху закладаємо свій відсоток», - пояснили на майданчику.

Читайте такожЯценюк доручив готувати нові закони для запуску ринку землі

За словами директора КП «Київтранспарксервіс» Володимира Першина, вони не ведуть самостійно діяльності на цій парковці.

«У нас договір з готелем, тому вони і працюють там. А щодо порушення законодавства, то про це можна буде судити тільки після з'ясування статусу землі, на якій знаходиться парковка. Чия вона - міська чи приватна, у кого знаходиться у власності або хто її орендує», - сказав Першин.

Хоча про те, що там з'явилися авто з наклейками на лобовому склі, Першину відомо. «Я це бачив. Мене теж відвідала думка, що це виглядає як майданчик для торгівлі автомобілями», - зазначив він.

Читайте такожКличко розраховує уникнути колапсу на дорогах, заздалегідь підготувавши нову снігоприбиральну техніку - експерт

Як повідомляє видання з посиланням на департамент благоустрою, територія біля «Салюту» - офіційна парковка «Київтранспарксервісу», яку за хитрою схемою перетворили на автобазар.

«Її взяв в оренду підприємець, за неї він за офіційним договором паркування платить в місяць 24 тисячі грн. І тут є нестандартний випадок, коли ця фірма надає послуги паркування організаторам автобазару. Мабуть, власник автосалону позиціонує це просто як паркувальні місця. Так що з точки зору легальності - парковка легальна, гроші в бюджет платить», - розповів «Вістям» голова департаменту благоустрою Дмитро Білоцерківець.

А з точки зору підприємця, який використовує її як авторинок, - це вже хитрощі і хитрощі, продовжує Білоцерківець.

За його словами, в департаменті транспортної інфраструктури КМДА вважають неправильним, що парковка використовується під стоянку транспортних засобів, у яких немає номерів.

«З паркувальником вони обіцяли провести профілактичну бесіду і розірвати взаємини », - сказав наш співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, у липні мер Києва Віталій Кличко дав доручення прибрати мобільні кав'ярні, торгові намети, а також припинити незаконну торгівлю і стихійну паркування в непризначених для цього зонах.