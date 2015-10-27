Пасажири столичного швидкісного трамвая зможуть оплатити проїзд банківською карткою

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, також на цих станціях відсьогодні пасажири мають можливість користуватися безкоштовним Wi-Fi.

Запуск системи відбувся за участю першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова.

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"Впровадження безконтактної системи оплати за проїзд у комунальному транспорті - це перший крок до переходу на електронну систему оплати за проїзд у всьому громадському транспорті столиці. У цей момент міська влада на чолі з мером Віталієм Кличком активно впроваджує проект розумного управління містом Smart City, і перехід на безконтактну та електронну систему оплати проїзду є одним із кроків для його реалізації", - зазначив Ніконов.

Безконтактно оплатити проїзд на лінії швидкісного трамвая так само просто, як і в метро та фунікулері: достатньо піднести банківську картку до термінала на турнікеті. Сума, що відповідає вартості проїзду, буде автоматично знята з рахунку. За оплати проїзду безконтактною картою додаткова комісія з клієнта не стягується. Вартість буде такою ж самою, як і під час звичайної оплати.

Окрім того, фахівцями комунального підприємства "Київпастранс" повністю підготовлена телекомунікаційна інфраструктура на всіх станціях Борщагівської лінії швидкісного трамвая для подальшого оснащення решти станцій банківськими терміналами.

Нагадаємо, що 19 червня технологія безконтактної оплати проїзду банківськими картками і пристроями була запущена на 17 станціях Київського метрополітену. Тоді Київ став п'ятим містом у світі (після Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго і Бухареста), де оплатити проїзд у метро можна безпосередньо на турнікеті, використовуючи безконтактну банківську картку. Із 31 серпня сплатити за проїзд безконтактно можна і в Київському фунікулері.