Столична поліція затримала хворого на гепатит чоловіка, який порізав собі шию у маршрутці
Сьогодні патрульна поліція отримала повідомлення, що чоловік на Бесарабській площі приставив собі до горла шматок скла та погрожує накласти на себе руки.
Про це йдеться на сторінці столичної патрульної поліції у Facebook.
Зазначається, що після прибуття патрульні вмовляли його прибрати скло та вийти з магазину. Та чоловік перебіг на іншу сторону Хрещатика й забіг у маршрутку, в якій було багато людей.
"Патрульний поліцейський вирішив затримати чоловіка, бо той почав розмахувати шматком скла у транспорті і міг завдати шкоди не лише собі, а й пасажирам", - йдеться у повідомленні.
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Проте під час затримання чоловік встиг нанести собі кілька різаних ран на шиї і завдати кілька подряпин поліцейському.
Згодом чоловіка чоловіка передали лікарям «швидкої».
"Виявилося, що він хворий на гепатит. Поліцейський пройде обстеження в лікарні", - зазначила патрульна поліція.
Екіпаж столичної патрульної поліції отримав повідомлення, що чоловік на Бесарабській площі приставив собі до горла шмато...Posted by Патрульна поліція України on 26 октября 2015 г.