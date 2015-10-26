Столична поліція затримала хворого на гепатит чоловіка, який порізав собі шию у маршрутці

Про це йдеться на сторінці столичної патрульної поліції у Facebook.

Зазначається, що після прибуття патрульні вмовляли його прибрати скло та вийти з магазину. Та чоловік перебіг на іншу сторону Хрещатика й забіг у маршрутку, в якій було багато людей.

"Патрульний поліцейський вирішив затримати чоловіка, бо той почав розмахувати шматком скла у транспорті і міг завдати шкоди не лише собі, а й пасажирам", - йдеться у повідомленні.

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Проте під час затримання чоловік встиг нанести собі кілька різаних ран на шиї і завдати кілька подряпин поліцейському.

Згодом чоловіка чоловіка передали лікарям «швидкої».

"Виявилося, що він хворий на гепатит. Поліцейський пройде обстеження в лікарні", - зазначила патрульна поліція.