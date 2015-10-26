На столицю насувається негода: синоптики попередили про сильні пориви вітру

17:39, 26 жовтня 2015
Київ
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У найближчу годину, за даними Укргідрометцентру, і до кінця доби 26 жовтня у столиці очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Ветер / Фото УНИАН

Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

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"Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель; сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті; уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Увага! 26 жовтня у Києві очікуються пориви вітруУправління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоу...

Posted by КО "Київзеленбуд" on 26 октября 2015 г.
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