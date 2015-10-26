На Хрещатику невідомі вирвали бетонні обмежувачі, водії знов перетворили тротуар на парковку (фото)

Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури у соцмережі. "Сьогодні вже кілька напівсфер варварськи вирвані разом з кріпленнями (вага однієї напівкулі 55 кг) і машини знову паркуються на пішохідній зоні Хрещатика", - йдеться в повідомленні.

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У Департаменті нагадали, що бетонні напівкулі на тротуарі Хрещатика встановили на чисельні прохання мешканців міста.

У повідомленні зазначається, що Департамент звернувся до правоохоронних органів з приводу руйнування обмежувальних бетонних конструкцій.

Водночас КП "Київтранспарксервіс" найближчим часом встановить вирвані бетонні півкулі на свої місця.

"Сподіваємося, що більше нікому не захочеться займатися цією дурною і безглуздою справою – виривати бетонні огородження в центрі нашої столиці", - підсумували у Департаменті.

Нагадаємо, 16 жовтня КП "Київтранспарксервіс" встановило 326 бетонних напівкуль на тротуарі вулиці Хрещатик, щоб запобігати незаконному заїзду та паркуванню автомобілів.