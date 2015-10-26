На Хрещатику невідомі вирвали бетонні обмежувачі, водії знов перетворили тротуар на парковку (фото)
На Хрещатику вирвали бетонні півкулі, встановлені для обмеження заїду автомобілів на тротуар. Тепер машини знову паркують на пішохідній зоні.
Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури у соцмережі. "Сьогодні вже кілька напівсфер варварськи вирвані разом з кріпленнями (вага однієї напівкулі 55 кг) і машини знову паркуються на пішохідній зоні Хрещатика", - йдеться в повідомленні.
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У Департаменті нагадали, що бетонні напівкулі на тротуарі Хрещатика встановили на чисельні прохання мешканців міста.
У повідомленні зазначається, що Департамент звернувся до правоохоронних органів з приводу руйнування обмежувальних бетонних конструкцій.
Водночас КП "Київтранспарксервіс" найближчим часом встановить вирвані бетонні півкулі на свої місця.
"Сподіваємося, що більше нікому не захочеться займатися цією дурною і безглуздою справою – виривати бетонні огородження в центрі нашої столиці", - підсумували у Департаменті.
Нагадаємо, 16 жовтня КП "Київтранспарксервіс" встановило 326 бетонних напівкуль на тротуарі вулиці Хрещатик, щоб запобігати незаконному заїзду та паркуванню автомобілів.