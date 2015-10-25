Явка по Києву станом на 11.00 складає близько 10-11%

12:35, 25 жовтня 2015
Київ
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Середня явка по Києву на місцевих виборах станом на 11.00 складає близько 10-11%.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

"Оперативна інформація, не офіційна. Станом на 11 годину явка, в середньому, по Києву - 10-11%", - сказав він.

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Водночас, Бондаренко прогнозує, що загалом явка буде до 50%.

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