Явка по Києву станом на 11.00 складає близько 10-11%
12:35, 25 жовтня 2015Київ
339
Середня явка по Києву на місцевих виборах станом на 11.00 складає близько 10-11%.
УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.
"Оперативна інформація, не офіційна. Станом на 11 годину явка, в середньому, по Києву - 10-11%", - сказав він.
Читайте такожВ Одесі вже зафіксували понад 10 випадків фотографування бюлетенів
Водночас, Бондаренко прогнозує, що загалом явка буде до 50%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter