Явка по Києву станом на 11.00 складає близько 10-11%

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

"Оперативна інформація, не офіційна. Станом на 11 годину явка, в середньому, по Києву - 10-11%", - сказав він.

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Водночас, Бондаренко прогнозує, що загалом явка буде до 50%.