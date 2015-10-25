На одній з дільниць Києва зафіксували спробу організації махінацій за схемою "косинка"

Про це йдеться в повідомленні на сайті КВУ.

«Один із членів комісії видавав бюлетені підставним особам, які при цьому не розписувались в списку виборців. Такі особи мали при собі спеціальні позначки (так звані "косинки"), по яким цей член комісії міг їх розпізнати і видати бюлетені», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожНа місцевих виборах можуть повторитися "каруселі"

В КВУ наголосили, що за законом, член комісії має перевірити паспорт виборця, який засвідчує особу і місце її реєстрації. Виборець у свою чергу має поставити підпис у списку виборців.

«Порушення помітили спостерігачі, міліція повідомлена і наразі тривають слідчі дії. Подібне порушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років», - йдеться в повідомленні.

В КВУ пояснили, що така виборча махінація може призвести до масових порушень через значну кількість підставних осіб, що можуть отримати бюлетені від такого члена комісії.