На одній з дільниць Києва зафіксували спробу організації махінацій за схемою "косинка"

12:32, 25 жовтня 2015
Київ
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У Києві на дільниці №800520 (вул. Героїв Сталінграда, 58-Б) відбулась спроба організації виборчих махінацій, так звана "косинка".

УНІАН

Про це йдеться в повідомленні на сайті КВУ.

«Один із членів комісії видавав бюлетені підставним особам, які при цьому не розписувались в списку виборців. Такі особи мали при собі спеціальні позначки (так звані "косинки"), по яким цей член комісії міг їх розпізнати і видати бюлетені», - зазначається в повідомленні.

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В КВУ наголосили, що за законом, член комісії має перевірити паспорт виборця, який засвідчує особу і місце її реєстрації. Виборець у свою чергу має поставити підпис у списку виборців.

«Порушення помітили спостерігачі, міліція повідомлена і наразі тривають слідчі дії. Подібне порушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років», - йдеться в повідомленні.

В КВУ пояснили, що така виборча махінація може призвести до масових порушень через значну кількість підставних осіб, що можуть отримати бюлетені від такого члена комісії.

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