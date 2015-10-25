Станом на 8.30 відкрилися всі виборчі дільниці Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

"Станом на 8.30 в місті Києві відкриті всі виборчі дільниці", - сказав він.

Водночас, Бондаренко зазначив, що була проблема з двома дільничними виборчими комісіями.

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"В одній ситуації у членів комісії застряг ключ у сейфі і, відповідно, довго його відкривали. В іншій виборчій дільниці голова дільничної комісії загубив ключ від сейфу, в результаті чого довелося сейф скривати вручну - це Печерський район", - розповів він.

Так, станом на 8.00 були відкриті усі дільниці, окрім двох, де були проблеми із сейфами.

Інших проблем наразі немає, зауважив Бондаренко.

Безпосередньо у день виборів, станом на 8.30 не було зафіксовано порушень.