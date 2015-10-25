Станом на 8.30 відкрилися всі виборчі дільниці Києва
Станом на 8.30 відкрилися всі 1089 виборчих дільниць міста Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.
"Станом на 8.30 в місті Києві відкриті всі виборчі дільниці", - сказав він.
Водночас, Бондаренко зазначив, що була проблема з двома дільничними виборчими комісіями.
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"В одній ситуації у членів комісії застряг ключ у сейфі і, відповідно, довго його відкривали. В іншій виборчій дільниці голова дільничної комісії загубив ключ від сейфу, в результаті чого довелося сейф скривати вручну - це Печерський район", - розповів він.
Так, станом на 8.00 були відкриті усі дільниці, окрім двох, де були проблеми із сейфами.
Інших проблем наразі немає, зауважив Бондаренко.
Безпосередньо у день виборів, станом на 8.30 не було зафіксовано порушень.